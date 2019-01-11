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Забит Магомедшарипов (слева) и Брэндон Дэвис

Назван лучший болевой прием в 2018 году

© AP Photo / Jeffrey McWhorter
Спорт
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Болевой прием Забита Магомедшарипова в поединке против американца Брэндона Дэвиса был признан лучшим в UFC по итогам 2018 года.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. UFC назвал болевой прием российского бойца Забита Магомедшарипова, который выступает в полулегкой весовой категории, лучшим в 2018 году. В бою, который завершился досрочно, Магомедшарипов победил Брэндона Дэвиса на турнире UFC 228, прошедшем в Далласе в сентябре прошлого года, сообщает РИА Новости.

Магомедшарипов выиграл бой болевым приемом рычаг колена.

В мае 2017 года Магомедшарипов подписал контракт в UFC на четыре боя.

Парашютист, 1966 год
© Sputnik / Lev Pokikashin
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Первый бой Магомедшарипова состоялся 2 сентября 2017 года на турнире UFC Fight Night: Volkov vs. Struve.

Изначально соперником был выбран Ник Хейн, однако 21 августа Ник выбыл из боя и был заменен Майком Сантьяго. Магомедшарипов выиграл бой во втором раунде удушающим приемом сзади и получил премию "Выступление вечера".

Следующий бой Магомедшарипова состоялся 25 ноября 2017 года на турнире UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum против Шеймона Мораеса. Магомедшарипов выиграл бой в третьем раунде удушающим приемом анаконда и заработал очередную премию "Выступление вечера".

На турнире UFC 223 7 апреля 2018 года Магомедшарипов столкнулся с Кайлом Бочняком. Он выиграл бой единогласным решением судей и заработал премию "Лучший бой вечера".

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