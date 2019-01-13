День спортивных побед России: биатлон, сани, шорт-трек

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. С 2006 года биатлонисты и биатлонистки сборной России не могли повторить золотой дубль в эстафетных гонках на Кубке мира. В воскресенье эта серия прервалась. Триумф и победный финиш с флагом - именно это увидели зрители, пришедшие на стадион в немецком Оберхофе.
Победную серию для России 13 января открыла женская эстафета в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт. Кстати, Юрлова осуществила свою давнюю мечту - пересечь финишную черту с российским триколором в руках.
Спортсменки из РФ завершили дистанцию за 1 час 18 минут 46,3 секунды, опередив хозяек соревнований на 33,5 секунды. Бронзу сумели завоевать чешские биатлонистки (+36,7 секунды).
Сборная России по биатлону одержала первую за 7 лет победу в женской эстафете.
Победный дубль
После того, как многолетний лидер российской команды Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, многие эксперты стали говорить о том, что шансы на командный успех мужской эстафеты РФ упали. Но сами спортсмены доказали обратное.
Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов преодолели дистанцию с шестью промахами на восьми огневых рубежах за 1 час 20 минут 54,3 секунды.
А Логинов, который на этом же этапе Кубка мира одержал свою первую личную победу, во второй раз за день провез российский флаг перед переполненными трибунами Оберхова.
Доминирование биатлонистов из РФ было настолько очевидным, что занявшие второе место французы проиграли больше минуты, а финишировавшие третьими австрийцы - больше двух минут.
Триумф саночников
Латвийская Сигулда всегда была удачным место для российских саночников. Так произошло и в этот раз.
В субботу вечером Татьяна Иванова одержала победу на этапе Кубка мира с результатом 1 минута 24,336 секунды. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,128 секунды), замкнула тройку американка Саммер Бритчер (+0,350).
А уже в воскресенье успех Ивановой повторил Семен Павличенко. По итогам двух попыток россиянин показал время 1 минута 36,074 секунды. Вторым стал его соотечественник Александр Горбацевич (+0,188). Третье место занял австриец Давид Гляйршер (+0,264).
В эстафете Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров уступили всего 0,156 секунды одержавшей победу команде Латвии. Бронзовую медаль выиграла команда Германии (отставание — 0,393 секунды).
Конькобежцы поддержали
Российская спортсменка Софья Просвирнова стала победительницей на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который продолжается в Дордрехте (Нидерланды).
В финале Просвирнова показала результат 1 минута 29,045 секунды. Серебряным призером стала француженка Тифани Юо Маршан, бронзу завоевала Элиза Кристи из Великобритании.
Таким образом, Просвирнова стала пятикратной чемпионкой Европы.
А вот ее коллега по сборной и олимпийский чемпион Сочи-2014 Семен Елистратов выиграл в воскресенье десятый титул чемпиона Европы. Дистанцию 1000 метров он пробежал за 1 минуту 24,624 секунды. Еще один россиянин, Денис Айрапетян, завоевал бронзу (1.24,816).
Серебро досталось представителю Венгрии Лю Шаолиню Сандору (1.24,702).