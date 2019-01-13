19:42 13 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск

День спортивных побед России: биатлон, сани, шорт-трек

© Sputnik / Денис Костюченко
Спорт
Получить короткую ссылку
68 0 0

Российские спортсмены в воскресенье принесли болельщикам огромную радость, побеждая всех и всюду.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. С 2006 года биатлонисты и биатлонистки сборной России не могли повторить золотой дубль в эстафетных гонках на Кубке мира. В воскресенье эта серия прервалась. Триумф и победный финиш с флагом - именно это увидели зрители, пришедшие на стадион в немецком Оберхофе. 

© Sputnik / Денис Костюченко
Биатлон. IV этап Кубка мира. Женщины. Эстафета

Победную серию для России 13 января открыла женская эстафета в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт. Кстати, Юрлова осуществила свою давнюю мечту - пересечь финишную черту с российским триколором в руках.

Екатерина Юрлова-Перхт
© Sputnik / Денис Костюченко
Биатлон. IV этап Кубка мира. Женщины. Эстафета

Спортсменки из РФ завершили дистанцию за 1 час 18 минут 46,3 секунды, опередив хозяек соревнований на 33,5 секунды. Бронзу сумели завоевать чешские биатлонистки (+36,7 секунды).

Сборная России по биатлону одержала первую за 7 лет победу в женской эстафете.

Победный дубль

После того, как многолетний лидер российской команды Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, многие эксперты стали говорить о том, что шансы на командный успех мужской эстафеты РФ упали. Но сами спортсмены доказали обратное.

Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов преодолели дистанцию с шестью промахами на восьми огневых рубежах за 1 час 20 минут 54,3 секунды.

© Sputnik / Денис Костюченко
Биатлон. IV этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

А Логинов, который на этом же этапе Кубка мира одержал свою первую личную победу, во второй раз за день провез российский флаг перед переполненными трибунами Оберхова.

© Sputnik / Денис Костюченко
Биатлон. IV этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

Доминирование биатлонистов из РФ было настолько очевидным, что занявшие второе место французы проиграли больше минуты, а финишировавшие третьими австрийцы - больше двух минут.

Триумф саночников

Латвийская Сигулда всегда была удачным место для российских саночников. Так произошло и в этот раз.

В субботу вечером Татьяна Иванова одержала победу на этапе Кубка мира с результатом 1 минута 24,336 секунды. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,128 секунды), замкнула тройку американка Саммер Бритчер (+0,350).

© Sputnik / Владимир Астапкович
Санный спорт. Чемпионат Европы. Командная эстафета

А уже в воскресенье успех Ивановой повторил Семен Павличенко. По итогам двух попыток россиянин показал время 1 минута 36,074 секунды. Вторым стал его соотечественник Александр Горбацевич (+0,188). Третье место занял австриец Давид Гляйршер (+0,264).

В эстафете Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров уступили всего 0,156 секунды одержавшей победу команде Латвии. Бронзовую медаль выиграла команда Германии (отставание — 0,393 секунды).

Конькобежцы поддержали

Российская спортсменка Софья Просвирнова стала победительницей на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который продолжается в Дордрехте (Нидерланды). 

Биатлонистка сборной Молдовы Алла Гиленко
© Sputnik / Алексей Филиппов
Биатлонистка из Молдовы показала лучший результат в сезоне

В финале Просвирнова показала результат 1 минута 29,045 секунды. Серебряным призером стала француженка Тифани Юо Маршан, бронзу завоевала Элиза Кристи из Великобритании.

Таким образом, Просвирнова стала пятикратной чемпионкой Европы.

А вот ее коллега по сборной и олимпийский чемпион Сочи-2014 Семен Елистратов выиграл в воскресенье десятый титул чемпиона Европы. Дистанцию 1000 метров он пробежал за 1 минуту 24,624 секунды. Еще один россиянин, Денис Айрапетян, завоевал бронзу (1.24,816).

Серебро досталось представителю Венгрии Лю Шаолиню Сандору (1.24,702).

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Просто захватывает дух: невероятные виды национальных парков России
Зеркало в джунглях напугало и позабавило диких зверей
Звери в лесу впервые увидели свое отражение в зеркале - забавное видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.