День спортивных побед России: биатлон, сани, шорт-трек

Российские спортсмены в воскресенье принесли болельщикам огромную радость, побеждая всех и всюду.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. С 2006 года биатлонисты и биатлонистки сборной России не могли повторить золотой дубль в эстафетных гонках на Кубке мира. В воскресенье эта серия прервалась. Триумф и победный финиш с флагом - именно это увидели зрители, пришедшие на стадион в немецком Оберхофе.

© Sputnik / Денис Костюченко Биатлон. IV этап Кубка мира. Женщины. Эстафета

Победную серию для России 13 января открыла женская эстафета в составе Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной и Екатерины Юрловой-Перхт. Кстати, Юрлова осуществила свою давнюю мечту - пересечь финишную черту с российским триколором в руках.

© Sputnik / Денис Костюченко Биатлон. IV этап Кубка мира. Женщины. Эстафета

Спортсменки из РФ завершили дистанцию за 1 час 18 минут 46,3 секунды, опередив хозяек соревнований на 33,5 секунды. Бронзу сумели завоевать чешские биатлонистки (+36,7 секунды).

Сборная России по биатлону одержала первую за 7 лет победу в женской эстафете.

Победный дубль

После того, как многолетний лидер российской команды Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, многие эксперты стали говорить о том, что шансы на командный успех мужской эстафеты РФ упали. Но сами спортсмены доказали обратное.

Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов преодолели дистанцию с шестью промахами на восьми огневых рубежах за 1 час 20 минут 54,3 секунды.

© Sputnik / Денис Костюченко Биатлон. IV этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

А Логинов, который на этом же этапе Кубка мира одержал свою первую личную победу, во второй раз за день провез российский флаг перед переполненными трибунами Оберхова.

© Sputnik / Денис Костюченко Биатлон. IV этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета

Доминирование биатлонистов из РФ было настолько очевидным, что занявшие второе место французы проиграли больше минуты, а финишировавшие третьими австрийцы - больше двух минут.

Триумф саночников

Латвийская Сигулда всегда была удачным место для российских саночников. Так произошло и в этот раз.

В субботу вечером Татьяна Иванова одержала победу на этапе Кубка мира с результатом 1 минута 24,336 секунды. Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,128 секунды), замкнула тройку американка Саммер Бритчер (+0,350).

© Sputnik / Владимир Астапкович Санный спорт. Чемпионат Европы. Командная эстафета

А уже в воскресенье успех Ивановой повторил Семен Павличенко. По итогам двух попыток россиянин показал время 1 минута 36,074 секунды. Вторым стал его соотечественник Александр Горбацевич (+0,188). Третье место занял австриец Давид Гляйршер (+0,264).

В эстафете Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров уступили всего 0,156 секунды одержавшей победу команде Латвии. Бронзовую медаль выиграла команда Германии (отставание — 0,393 секунды).

Конькобежцы поддержали

Российская спортсменка Софья Просвирнова стала победительницей на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который продолжается в Дордрехте (Нидерланды).

© Sputnik / Алексей Филиппов Биатлонистка из Молдовы показала лучший результат в сезоне

В финале Просвирнова показала результат 1 минута 29,045 секунды. Серебряным призером стала француженка Тифани Юо Маршан, бронзу завоевала Элиза Кристи из Великобритании.

Таким образом, Просвирнова стала пятикратной чемпионкой Европы.

А вот ее коллега по сборной и олимпийский чемпион Сочи-2014 Семен Елистратов выиграл в воскресенье десятый титул чемпиона Европы. Дистанцию 1000 метров он пробежал за 1 минуту 24,624 секунды. Еще один россиянин, Денис Айрапетян, завоевал бронзу (1.24,816).

Серебро досталось представителю Венгрии Лю Шаолиню Сандору (1.24,702).