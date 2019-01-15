Самые дорогие "ноги в бутсах": первая тройка тянет почти на 650 миллионов долларов

Молодые футболисты правят бал, ветеранов все меньше в этом рейтинге, особенно не верхних строчках.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. По оценке аналитиков проекта Football Benchmark, которых цитирует Р-Спорт, больше всех стоит бразильский полузащитник ПСЖ Неймар – его трансфер оценивается в 229,1 миллиона евро. Вторым в списке значится самый молодой участник первой десятки – 20-летний чемпион мира и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе – 215 миллионов евро. Замыкает тройку пятикратный обладатель "Золотого мяча", лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси – 203,3 миллиона евро.

Следом расположились египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах (168,3 миллиона), лучший бомбардир ЧМ-2018 англичанин Харри Кейн (151,1 миллиона) из "Тоттенхема", бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар (148,2 миллиона), его соотечественник из "Манчестер Сити" Кевин де Брейне (129,4 миллиона), французы Антуан Гризманн (125, 6 миллиона) и Поль Погба (119,3 миллиона) из "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" соответственно.

Замкнул десятку бразилец Филипе Коутиньо (118,2 миллиона), выступающий за "Барселону".

Действующий обладатель "Золотого мяча", 33-летний хорват Лука Модрич не попал в число 50 самых дорогих игроков.

Пятикратного обладателя этого трофея, португальца Криштиану Роналду аналитики оценили в 107,3 миллиона евро – это 12-е место.