"Ведьма" из Калифорнии: сколько весит "летающая" гимнастка Кейтлин Охаси - фото

В Интернете сейчас бурно обсуждают выступление Кейтлин Охаси из Калифорнии. Девушка буквально парила над зрителями, показывая свой фантастический номер.

Многие, посмотрев этот ролик, задались вопросом: "какой рост и сколько весит гимнастка Кейтлин Охаси?". На официальных страничках спортивного клуба значатся такие данные: рост девушки 147 см, вес 40 кг. Обхват груди 76 см, талия 65 см, бедра 86 см.

Кейтлин исполнила свой коронный номер под хит короля поп-музыки Майкла Джексона. Ее выступление было таким необычным, что девушку в шутку обвинили в колдовстве. Пользователи соцсетей считают, что обычный человек неспособен на такие прыжки и па.

Но судя по аккаунту гимнастки в социальных сетях, ее зря считают "ведьмой из Калифорнии". Просто она красавица и не боится трудностей.

Горячая венгерка прославилась своими длинными ногами в Интернете>>>

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katelyn ohashi (@katelyn_ohashi) 28 Фев 2017 в 2:59 PST