Раду Албот вошел в топ-50 лучших теннисистов мира

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Самый прославленный молдавский теннисист Раду Албот пошел в топ-50 лучших игроков мира по версии ATP. В настоящий момент молдавский теннисист занимает 46-ю строчку в рейтинге.
Это не только лучший результат в карьере 29-летнего Албота, но и абсолютно лучший результат для молдавского тенниса за всю его историю.
Ранее Раду Албот победил в престижном турнире - ATP 250 Delray Beach Open 2019.
также Албот начал свой турнирный путь в другом соревновании - ATP Masters 1000 – Miami Open. В матче против Дж. Куинци он выступает в качестве фаворита.
Мировой тур ATP Мастерс 1000 (англ. ATP World Tour Masters 1000) — это серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру.
Категория является второй по престижности в мужском теннисе после Турниров Большого Шлема.
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