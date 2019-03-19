Спиридон: мы не "поставим автобус" у своих ворот в игре с французами

Главный тренер сборной Молдовы заявил, что национальная команда постарается играть в футбол с действующими чемпионами мира, а не только обороняться.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В первом матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года сборная Молдовы по футболу постарается показать зрелищный футбол в противостоянии с французами. Об этом заявил журналистам главный тренер команды Александр Спиридон.

Матч года Молдова-Франция: к чему готовиться кишиневцам и гостям столицы>>>

Поединком с действующими чемпионами мира подопечные Спиридона начнут отборочный цикл в группе "Н". Матч состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и стартует в 21.45. А уже 25 марта Молдова на выезде сыграет с Турцией.

"Мы сыграем с чемпионами мира, с лучшими игроками, которые выступают в сильнейших лигах – Франции, Испании, Германии, Италии и Англии… Нужно сыграть дисциплинированно, хорошо подготовиться тактически. Нам предстоит серьезно поразмыслить, как закрыть Мбаппе, Гризмана и Жиру. Мы не будем обороняться и "ставить автобус" у своих ворот, а постараемся тоже играть в футбол", - подчеркнул Спиридон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Все о матче года Молдова-Франция: предупреждения и рекомендации болельщикам

Как уточнил наставник молдавских футболистов, он очень тщательно проанализировал поединок французов с Люксембургом, который завершился нулевой ничьей, при полном статистическом доминировании французских футболистов.

"Почему бы нам не сыграть на том же уровне? Надеемся показать, что молдавский футбол не умер, как говорят", - добавил Спиридон.

Кроме того, главный тренер отметил, что следует больше обращать внимание на игроков нашей команды, а те, в свою очередь, не должны испытывать страх перед соперником.

"Наши футболисты уже войдут в историю. Сборная Молдовы никогда не играла с действующим чемпионом мира. Это, в первую очередь, интересно. Давно стадион "Зимбру" не был переполнен, а в этот раз так будет. Надеемся показать игру, которая понравится зрителям. Это главная цель, которую мы ставим перед собой, помимо результата", - пояснил тренер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Матч года Молдова-Франция: приняты беспрецедентные меры безопасности

По мнению Спиридона, отсутствие капитана национальной команды Александра Епуряну, у которого серьезная травма колена, а также многолетнего капитана "Ростова" Александра Гацкана, в прошлом году завершившего карьеру в сборной, стало серьезной потерей. Те, кто выйдет на поле вместо них, будут испытывать серьезное давление, признался главный тренер.

Он также добавил, что предварительно уже определил стартовый состав на матч с Францией, но могут быть небольшие нюансы, в том числе связанные с тем, как игроки покажут себя на тренировках.

Как выглядят составы команд

Тренеры уже объявили, кто призван под знамена.

Состав сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу назвал список игроков, которые попали в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с Молдовой (22 марта) и Исландией (25 марта).

В список вошли 23 футболиста.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдову едет чемпион мира по футболу, что думает об этом Спиридон

Вратари: Ареоля ("ПСЖ", Франция), Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Манданда ("Марсель", Франция);

Защитники: Динь, Зума (оба – "Эвертон", Англия), Кимпембе, Курзава (оба – "ПСЖ", Франция), Павар ("Штутгарт", Германия), Умтити ("Барселона", Испания), Варан ("Реал", Испания), Сидибе ("Монако", Франция);

Полузащитники: Канте ("Челси", Англия), Матюиди ("Ювентус", Италия), Сиссоко ("Тоттенхэм", Англия), Ндомбеле ("Лион", Франция), Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия);

Нападающие: Гризманн ("Атлетико", Испания), Коман ("Бавария", Германия), Жиру ("Челси", Англия), Фекир ("Лион", Франция), Товен ("Марсель", Франция), Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Мбаппе ("ПСЖ", Франция).

Сборная Франции сыграет с Молдовой 22 марта, а с Исландией – 25 марта.

Состав сборной Молдовы

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон ранее назвал состав игроков, которые вызваны в команду на отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 с Францией (22 марта) и Турцией (25 марта).

В футбол будут играть по-новому: уже летом вводятся изменения в правилах>>>

Поединком с действующими чемпионами мира подопечные Спиридона начнут отборочный цикл в группе "Н". Матч состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру". А уже 25 марта Молдова на выезде сыграет с Турцией.

В список вызванных на эти встречи вошли 24 футболиста.

© Sputnik / Miroslav Rotari В футбол будут играть по-новому: уже летом вводятся изменения в правилах

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Зета", Черногория) и Думитру Челядник ("Шериф", Тирасполь).

Защитники: Вячеслав Посмак и Артем Рогознюк (оба "Шериф", Тирасполь), Дину Граур, Артур Крачун, Серджиу Платика (все "Милсами", Оргеев), Александр Епуряну* ("Истанбул", Турция), Олег Рябчук ("Порту", Португалия), Ион Жардан ("Петрокуб", Хынчешты).

Полузащитники: Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Еуджен Чеботару ("Сибирь", Россия), Георге Антон ("Шериф", Тирасполь), Артур Ионица ("Кальяри", Италия), Ясер Цуркан ("Петрокуб", Хынчешты), Александр Антонюк ("Милсами", Оргеев), Константин Санду ("Сперанца", Ниспорены), Раду Гынсарь ("Хапоэль Хайфа", Израиль), Еуджениу Кочук ("Сабаил", Азербайджан).

Нападающие: Ион Николэеску ("Шахтер", Белоруссия), Виталие Дамашкан ("Торино", Италия), Владимир Амброс ("Петрокуб", Хынчешты), Николае Милничану ("Кьяссо", Швейцария).

Прямую текстовую трансляцию матча Молдова-Франция читайте на нашем сайте>>>

*О том, что Епуряну пропустит два матча сборной, стало известно уже после оглашения списка игроков, вызванных на первые две встречи в рамках отбора на Евро-2020.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям