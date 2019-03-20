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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот вышел в основную сетку мастерса в Майами

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
Спорт
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Лучший теннисист Молдовы успешно выступает на кортах США - дважды подряд он играет в основной сетке мастерсов с призовым фондом более восьми миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (46 место в рейтинге АТР) вышел в основную сетку мастерса в Майами, который проходит с 20 по 31 марта.

В среду вечером отечественный теннисист сумел одержать верх над американцем Митчеллом Крюгером (170 строчка рейтинга АТР). Матч продолжался час 32 минуты и завершился по итогам 2 сетов - 6:3, 7:5. 

Раду Албот
© Sputnik / Yana Zaharova
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В первом круге квалификации Албот одержал верх над итальянцем Джанлуиджи Куинци – 7:6 (7:5), 6:0.

Призовой фонд турнира в Майами составляет 8 миллионов 359,5 тысячи долларов. Победитель получит миллион 354 тысячи долларов. За выход в основную сетку теннисисты получают почти по 16,5 тысячи долларов и по 10 баллов в зачет рейтинга АТР.

На турнире из серии "Мастерс" в Индиан Уэллсе Албот пробился в третий круг, где уступил британцу Кайлу Эдмунду (3:6, 3:6). Этот результат позволил молдавскому теннисисту впервые в истории отечественного тенниса попасть в полсотни лучших представителей этого вида спорта в мире – 46 строчка рейтинга АТР.

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Публикация от Radu Albot (@radu.albot11)

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