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Дидье Дешам

Дешам: мы приехали в Молдову побеждать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (21)
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Наставник французской сборной отметил, что в этой квалификационной кампании у его подопечных новая цель, и все зависит от самих игроков.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил в четверг на предматчевой пресс-конференции, что единственный результат, который устроит его команду в матче с Молдовой - победа.

"Мы приехали побеждать. Надеюсь, у нас будет много моментов, чтобы забить гол. Сборная Молдовы - качественная команда. Матч не будет простым. Надеемся дебютировать хорошо", - заявил Дешам. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, последнюю отборочную кампанию французы начали с ничьей 0-0 с Белоруссией, но это не помешало им занять первое место.

"Надо сконцентрироваться и достичь того результата, который нам необходим... Сложно мотивировать игроков, которые только что завершили матчи в Лиге чемпионов... Мы уважаем Республику Молдова, которая является небольшим государством. Сегодня мы потренируемся на стадионе, почувствуем атмосферу... В любом случае, нам надо сконцентрироваться. Думаю, что условия будут благоприятными", - подчеркнул специалист.

Дешам добавил, что в этой отборочной кампании у его подопечных новая цель, и все зависит от самих игроков.

"Надеемся, что мы заставим соперника обороняться, потому что молдавские футболисты умеют атаковать, у них есть интересные возможности в этом компоненте. Мы можем столкнуться с тем, что нам придется играть очень технично и передавать мяч очень быстро", - добавил Дешам. 

Тренировка сборной Молдовы перед матчем с Белоруссией в Минске
© Photo: Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
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Отметил французский тренер и отсутствие в молдавской команде из-за травмы многолетнего капитана сборной Александра Епуряну.

"Епуряну - очень опытный игрок, забивший много мячей. Но он травмирован. У Молдовы есть игроки, которые могут заменить. Есть Дамашкан, Ионицэ, Антонюк, Гынсарь - у них интересные качества", - пояснил наставник.

Он также добавил, что, поскольку команда прилетела в Молдову лишь 21 марта, то игроки видели только аэропорт, гостиницу и стадион. Времени увидеть город пока не было.

 

 

Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (21)

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