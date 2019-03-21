Льорис: мы не дадим молдавским футболистам комфортно себя чувствовать

Французам очень важно хорошо начать отборочную кампанию и набрать как можно больше очков, отметил вратарь гостей Уго Льорис.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Несмотря на домашний матч, сборная Молдовы не окажется в комфортных условиях, этого не позволят футболисты сборной Франции, заявил на предматчевой пресс-конференции французский голкипер Уго Льорис.

Сборная Молдовы 22 марта примет на стадионе "Зимбру" действующих чемпионов мира французов. Этой игрой обе начнут в группе "Н" свою отборочную капанию на Евро-2020.

"Мы знаем, что очень важно начать кампанию за титул. Надеемся, что у нас будут три очка в конце матча", - подчеркнул вратарь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дешам: мы приехали в Молдову побеждать

Он обратил внимание на то, что сначала французам надо сконцентрироваться на квалификационной стадии, закончить отбор на первом месте в группе.

"Очень важно хорошо начать, набрать как можно больше очков. У нас нет права на ошибку. Это первый матч, в котором мы должны доказать свой высокий уровень... Завтра мы знаем, чего ожидать. У нас будет владение мяча, мы не дадим Молдове комфортных условий, мы должны прессинговать. Надо быть реалистами и забить ранний гол. Нам надо показать свой уровень с первых минут матча", - заявил футболист.

Льорис подчеркнул, что главная цель - как можно быстрее квалифицироваться дальше.

"Мы знаем, что будем владеть мячом. Нужно сконцентрироваться на наших индивидуальных качествах, быть профессионалами и уважать соперника. Молдова - смелая команда, с большим сердцем. Перед молдавскими болельщиками игроки попытаются показать красивую игру, но нам надо сделать все возможное, чтобы победить", - добавил голкипер.

При этом он признался, что у французов было очень мало времени, чтобы подготовиться к матчу с Молдовой.

"У нас есть общая история, с этими ребятами мы играли на чемпионате мира и в Лиге наций. Думаю, это нам поможет в завтрашней встрече. С самого начала говорил, если мы начнем недооценивать соперника, то у нас будут проблемы. Нам нужно показать результат и не уронить свой статус. Надо сделать все, чтобы победить", - заключил вратарь.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости