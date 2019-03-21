На старте отборочного турнира Евро-2020 сборная России уступила бельгийцам

Во втором туре квалификации сборная России 24 марта встретится на выезде с командой Казахстана.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча группы I, прошедшая в Брюсселе в четверг, завершилась со счетом 3:1. В составе бельгийцев дублем отметился Эден Азар (45-я и 88-я минуты), забивший первый гол с пенальти, еще один мяч на счету Юри Тилеманса (14). У россиян отличился Денис Черышев (16). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник россиян Александр Головин, получивший вторую желтую карточку.

Во втором туре квалификации сборная России 24 марта встретится на выезде с командой Казахстана, сборная Бельгии в этот же день сыграет в гостях с киприотами.

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