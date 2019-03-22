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Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы Алине Загитовой. Архивное фото

Путин - Загитовой: "Вы выиграли красиво, технично, уверенно"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Спорт
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Президент России поздравил спортсменку с победой на ЧМ по фигурному катанию в Японии.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японском Сайтаме, отметив ее мастерство.

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла и выиграла золото чемпионата мира.

© Sputnik / Alexander Vilf
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Еще одна россиянка Евгения Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла. Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана - 224,76. Другая представительница России Софья Самодурова, для которой этот чемпионат мира стал дебютным, заняла восьмое место.

"Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу "на одном дыхании", покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также выразил уверенность, что с такой силой духа и характера Загитовой по плечу самые сложные, амбициозные вызовы и цели.

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