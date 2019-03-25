Матч Турция-Молдова: вратарь Алексей Кошелев об игре - видео

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Видео было опубликовано на странице Молдавской Федерации Футбола в соцсети Facebook.
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Комментарий голкипера "по горячим следам", сразу после завершения матча.
КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Видео было опубликовано на странице Молдавской Федерации Футбола в соцсети Facebook.
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