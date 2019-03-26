Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский спортсмен Конор Макгрегор за всю свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел 4 поражения, в том числе от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в своем микроблоге в Twitter объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

"Привет, ребята! Быстрое объявление: я решил уйти из спорта, также известного, как смешанные боевые искусства (ММА). Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии", - написал Макгрегор.

Свой последний бой в MMA Макгрегор, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

© Sputnik / Alexey Nikolsky Президент РФ Владимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор

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30-летний ирландский боец за карьеру в смешанных единоборствах одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел 4 поражения.

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