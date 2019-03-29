Разделась и огорчила поклонников: Анна Курникова опозорилась в Сети - видео

Бывшая первая ракетка мира решила похвастать своей фигурой, но попала в неприятную ситуацию.

Известная теннисистка Анна Курникова, она же жена испанского певца Энрике Иглесиаса, решила передать привет своим поклонникам. Блондинка разместила в Instagram ролики, на которых она запечатлела себя в смелых позах.

Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и в серебристых туфлях на огромной шпильке. Причем, это произошло на крыше небоскреба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 27 Мар 2019 в 6:06 PDT

А на другом ролике внимание поклонников горячая блондинка приковывает откровенным декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 25 Мар 2019 в 5:55 PDT

Подписчиков странички стройная фигура Курниковой не очень обрадовала. Одни сетуют, что теннисистке не нужно было выходить в свет с "грудью нараспашку", другие призывают блондинку лучше питаться, чтобы она вернула свои былые формы. Примерно как здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 26 Май 2016 в 1:11 PDT

Чуть более года назад Курникова родила близнецов, дочку Люси и сына Николаса. Анна завершила карьеру теннисистки в 2003 году.

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