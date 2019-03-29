Разделась и огорчила поклонников: Анна Курникова опозорилась в Сети - видео

Известная теннисистка Анна Курникова, она же жена испанского певца Энрике Иглесиаса, решила передать привет своим поклонникам. Блондинка разместила в Instagram ролики, на которых она запечатлела себя в смелых позах.
Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и в серебристых туфлях на огромной шпильке. Причем, это произошло на крыше небоскреба.
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А на другом ролике внимание поклонников горячая блондинка приковывает откровенным декольте.
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Подписчиков странички стройная фигура Курниковой не очень обрадовала. Одни сетуют, что теннисистке не нужно было выходить в свет с "грудью нараспашку", другие призывают блондинку лучше питаться, чтобы она вернула свои былые формы. Примерно как здесь.
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Чуть более года назад Курникова родила близнецов, дочку Люси и сына Николаса. Анна завершила карьеру теннисистки в 2003 году.
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