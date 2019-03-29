12:54 29 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск

Разделась и огорчила поклонников: Анна Курникова опозорилась в Сети - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (131)
192 0 0

Бывшая первая ракетка мира решила похвастать своей фигурой, но попала в неприятную ситуацию.

Известная теннисистка Анна Курникова, она же жена испанского певца Энрике Иглесиаса, решила передать привет своим поклонникам. Блондинка разместила в Instagram ролики, на которых она запечатлела себя в смелых позах.

Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и в серебристых туфлях на огромной шпильке. Причем, это произошло на крыше небоскреба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

А на другом ролике внимание поклонников горячая блондинка приковывает откровенным декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Подписчиков странички стройная фигура Курниковой не очень обрадовала. Одни сетуют, что теннисистке не нужно было  выходить в свет с "грудью нараспашку", другие призывают блондинку лучше питаться, чтобы она вернула свои  былые формы. Примерно как здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Чуть более года назад Курникова родила близнецов, дочку Люси и сына Николаса. Анна завершила карьеру теннисистки в 2003 году.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (131)

По теме

Блондинку из Instagram забанили за "чрезмерную сексуальность" - фото
Весна, девушки креативят: блондинка эффектно закрыла ногой багажник авто - видео
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ступени ведут вверх, сердце падает в пятки: лестницы и адреналин - фото
Сильный ветер подбросил грузовик и перевернул его
Фуру, как лист металлочерепицы: ветер сдул автопоезд с трассы - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться