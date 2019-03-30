Топ-5 лучших футболистов мира: мнение Лионеля Месси

Супер-игрок "Барселоны" и сборной Аргентины не включил в пятерку Криштиану Роналду.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Лионель Месси рассказал, каких футболистов считает лучшими в мире. Об этом сообщает портал Goal.com.

По мнению аргентинского нападающего, в пятерку лучших футболистов входят Неймар, Килиан Мбаппе, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро.

© Sputnik / Константин Чалабов Кукольные фигуры футболистов Лионеля Месси (слева) и Криштиану Роналду

"Я не упомянул Криштиано (Роналду. — прим. ред.), поскольку я выделяю его отдельно от всего списка вместе со мной", — добавил он.

Месси и Роналду по 4 раза признавались лучшим игроком планеты, получив Золотой мяч ФИФА либо вручающийся после 2015 года приз The Best FIFA Football Awards.

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