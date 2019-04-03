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Кокорин и Мамаев останутся в тюрьме до 25 сентября

© Sputnik / Илья Питалев
Спорт
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Защита спортсменов просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест, но суд решил продлить их содержание под стражей.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Пресненский суд Москвы в среду продлил до 25 сентября срок ареста форварда ФК "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Спортсмены и два их друга уже провели в СИЗО почти полгода. Защита в очередной раз просила отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест.

"Ходатайство обвинения удовлетворить, продлить меру пресечения", - огласила решение судья. 

Футболист Александр Кокорин
© Sputnik / Илья Питалев
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Защита считает, что в материалах уголовного дела есть "многочисленные ошибки", а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.

"Мы попросили включить 61 свидетеля для допроса, а 16 человек из них вообще не попали в заключение. На всех допросах (Сергей) Гайсин говорил, что Кирилл Кокорин его не бил, а следствие продолжает ему вменять", - сообщил журналистам адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барин.

Обвинитель Светлана Тарасова находится под госзащитой - в суд она прибыла в сопровождении двух сотрудников ОМОН. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, она неоднократно получала угрозы по другому делу, находящемуся в ее производстве. 

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Кокорину и Мамаеву сменили статью обвинения

Поддержать Кокорина и Мамаева на заседание пришли супруги Дарья Валитова и Алана Мамаева, а также болельщики и просто неравнодушные. Один из них, Игорь Шумилин, рассказал РИА Новости, что 13 апреля планирует провести в парке "Сокольники" митинг в поддержку футболистов. Правда, как сообщили в администрации парка, мероприятие пока не согласовано.

В начале октября прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре российской столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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