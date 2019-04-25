Российский фигурист исполнил прыжок в пять оборотов - видео

Двенадцатилетний фигурист смог выполнить пятерной тулуп в первый же тренировочный день.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Российский фигурист Максим Белявский успешно выполнил на тренировке пятерной тулуп. Видеозапись, на которой видно, как 12-летний спортсмен выполняет этот элемент на лонже - страховочном приспособлении, облегчающем процесс освоения новых элементов, размещена на странице Белявского в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Белявский (@beliavskii.max) 24 Апр 2019 в 10:25 PDT

Как пишет российская пресса, этот элемент юный фигурист смог выполнить уже в первый тренировочный день, правда, не сразу. До успешной попытки Белявскому пришлось совершить несколько подходов.

Воспитанник школы ЦСКА занимается под руководством Сергея Давыдова и уже владеет четверным тулупом и сальховым. Кроме того, он тренирует четверные флип и лутц. Именно эти прыжки являются самыми сложными в фигурном катании.

На официальных соревнованиях еще ни один спортсмен не выполнял прыжки в пять оборотов. Более того, Международный союз конькобежцев (ISU) даже не разработал критериев для оценки таких элементов.

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