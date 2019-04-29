Маленькая фигуристка из России исполнила невероятный прыжок

На официальных соревнованиях еще ни один спортсмен не выполнял прыжки в пять оборотов.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Двенадцатилетняя российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала видео исполнения пятерного сальхова.

Прыжок исполнен на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов, сообщает РИА Новости.

View this post on Instagram 5S с @bochkov_nikita_official @k.yelena.coach @icenastia A post shared by Олеся Калинина (@k.olesya.07) on Apr 27, 2019 at 12:39pm PDT

Калинина тренируется под руководством Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых в Москве.

Ранее сверстник Олеси, 12-летний российский фигурист Максим Белявский успешно выполнил на тренировке пятерной тулуп.

На официальных соревнованиях еще ни один спортсмен не выполнял прыжки в пять оборотов. Более того, Международный союз конькобежцев (ISU) даже не разработал критериев для оценки таких элементов.

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