Маленькая фигуристка из России исполнила невероятный прыжок

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Двенадцатилетняя российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала видео исполнения пятерного сальхова.
Прыжок исполнен на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов, сообщает РИА Новости.
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Калинина тренируется под руководством Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых в Москве.
Ранее сверстник Олеси, 12-летний российский фигурист Максим Белявский успешно выполнил на тренировке пятерной тулуп.
На официальных соревнованиях еще ни один спортсмен не выполнял прыжки в пять оборотов. Более того, Международный союз конькобежцев (ISU) даже не разработал критериев для оценки таких элементов.
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