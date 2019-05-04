Гибкость - сестра успеха: Анфиса Чехова показала, как она получает удовольствие

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова известна не только своими выпусками передачи про секс, откровенными заявлениями, но и эпатажными фотосессиями. Природа наделила женщину замечательными, выдающимися формами, которым завидуют многие.

Правда, недавно теледива "уменьшилась" вдвое: ее похудение не обсуждал в соцсетях только ленивый. Но и стройная Анфиса не дает поклонникам заскучать. Она продолжает размещать в Instagram откровенные фото. Теледива как бы демонстрирует свои успехи в "перевоплощении".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 1 Май 2019 в 5:37 PDT

Чехова говорит, что не сидит на новомодных диетах, как многие звезды, а занимается йогой.

"Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физнагрузок, которые по душе! От йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка подшофе. Только с координацией все в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко", — подписала Чехова этот снимок.

Подписчики пришли от нового фото в полный восторг.

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