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Оглашение приговора А. Кокорину и П. Мамаеву

Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву: больше года в тюрьме

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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У футболистов еще есть право обжаловать вынесенный приговор, а пока суд решил, что отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Суд вынес обвинительный приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Форвард "Зенита" осужден на полтора года тюрьмы, а полузащитник "Краснодара" – на один год и пять месяцев лишения свободы. Соответствующее решение принято в среду Пресненским судом Москвы.

"Суд установил, что Кокорин, Кокорин, Мамаев, Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", - сказала судья Елена Абрамова. 

Футболист Александр Кокорин
© Sputnik / Илья Питалев
Кокорин написал письмо: тюрьма помогла усвоить урок

При этом, инстанция не установила факта сговора в действиях подсудимых.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

В результате, братья Кокорины получили по полтора года тюремного заключения, а Мамаев и Протасовицкий – по месяцу меньше. Именно на таких сроках настаивало государственное обвинение.

Футболисты Кокорин и Мамаев будут отбывать сроки в колониях общего режима.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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