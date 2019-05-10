Сборная России разгромила соперника на старте чемпионата мира по хоккею

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Сборная России по хоккею уверенно победила команду Норвегии на старте чемпионата мира, который проходит в Словакии с 10 по 26 мая.
Поединок завершился со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) в пользу российской дружины. Голами в составе россиян отметились Евгений Дадонов (9 и 30-я минута), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев (42). У проигравших отличились Томас Валькве Ольсен (57) и Йонас Холёс (58).
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
- Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия© Sputnik / Григорий Сысоев
Далее россиянам предстоит сыграть со сборными Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).
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