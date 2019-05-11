В США молдаванка поставила уникальный рекорд в упражнении на выносливость

Уроженка Молдовы установила новый рекорд Гиннесса, простояв в планке почти четыре часа. Фрагмент видео попал в Сеть.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Тренер и фитнес-инструктор из Молдовы Татьяна Верега покорила американцев: девушка простояла в планке 3 часа 45 минут 23 секунды, улучшив предыдущий рекорд почти на 15 минут. Соответствующее видеодоказательство было опубликовано в соцсетях.

© Sputnik / Владимир Астапкович Молдаванин Ион Лазаренко переплыл Северный пролив

Татьяна Верега занималась танцами в Молдове. Когда ей исполнился 21 год, поехала в США по программе Work and Travel. Девушка осталась в Америке, открыла собственную dance-школу. Тренировала детей, подростков.

В прошлом году Татьяна приняла участие в своем первом триатлоне Ironman. Она говорит, что ее упорство - это от родного деда, который всегда верил в успех своей внучки.

А недавно самый сильный человек Молдовы Родион Сукман тоже покорил спортивный Олимп.

Он установил несколько мировых рекордов. Минуту удерживал автомобиль весом более тонны, протянул сразу десять машин почти на пять метров.

Родион был в гостях у редакции Sputnik Молдова. И рассказал о том, как проходят его будни. Например, он поведал, какие упражнения на соревнованиях ему даются сложнее всего, а какие проще.

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