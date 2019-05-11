Топ-10 самых горячих и красивых спортсменок мира

Понятия красота и спорт в наши дни неразделимы. Невозможно себе представить иначе, глядя на фото самых ярких спортсменок, которых выделили итальянские СМИ.

Итальянцы заглядываются на девичью красоту в спорте. Недавно издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. В этот топ-10 попали четыре итальянки, по две американки и россиянки, а также по одной представительнице Хорватии и Канады.

Многие девушки могли бы стать моделями, но они выбрали спорт - и не прогадали.

1. Федерика Пеллегрини (плавание), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Federica Pellegrini (@kikkafede88) 19 Апр 2019 в 2:18 PDT

2. Антония Мишура (баскетбол), Хорватия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @antonijamisura 23 Авг 2016 в 1:55 PDT

3. Доротея Вирер (биатлон), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer) 24 Апр 2019 в 6:51 PDT

4. Мария Шрапова (теннис), Россия

Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь. Читать далее: https://ru.sputnik.md/trend/instagram_news/ Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь. Читать далее: https://ru.sputnik.md/trend/instagram_news/ Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 27 Сен 2018 в 9:05 PDT

5. Эжени Бушар (теннис), Канада

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 25 Фев 2019 в 3:28 PST

6. Каролина Костнер (фигурное катание), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carolina Kostner (@mskostner) 20 Июн 2018 в 5:18 PDT

7. Дарья Клишина (легкая атлетика), Россия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The official Darya Klishina (@dariaklishina) 6 Окт 2018 в 1:28 PDT

8. Алекс Морган (футбол), США

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13) 18 Июл 2018 в 8:01 PDT

9. Линдси Вонн (горные лыжи), США

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) 11 Мар 2019 в 3:47 PDT

10. Камилла Джорджи (теннис), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀Camila Giorgi🎀 (@camila_giorgi_official) 27 Авг 2018 в 4:38 PDT

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