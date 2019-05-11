Топ-10 самых горячих и красивых спортсменок мира

Понятия красота и спорт в наши дни неразделимы. Невозможно себе представить иначе, глядя на фото самых ярких спортсменок, которых выделили итальянские СМИ.
Итальянцы заглядываются на девичью красоту в спорте. Недавно издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. В этот топ-10 попали четыре итальянки, по две американки и россиянки, а также по одной представительнице Хорватии и Канады.
Многие девушки могли бы стать моделями, но они выбрали спорт - и не прогадали.
1. Федерика Пеллегрини (плавание), Италия
Посмотреть эту публикацию в Instagram
2. Антония Мишура (баскетбол), Хорватия
Посмотреть эту публикацию в Instagram
3. Доротея Вирер (биатлон), Италия
Посмотреть эту публикацию в Instagram
4. Мария Шрапова (теннис), Россия
Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь. Читать далее: https://ru.sputnik.md/trend/instagram_news/Посмотреть эту публикацию в Instagram
5. Эжени Бушар (теннис), Канада
Посмотреть эту публикацию в Instagram
6. Каролина Костнер (фигурное катание), Италия
Посмотреть эту публикацию в Instagram
7. Дарья Клишина (легкая атлетика), Россия
Посмотреть эту публикацию в Instagram
8. Алекс Морган (футбол), США
Посмотреть эту публикацию в Instagram
9. Линдси Вонн (горные лыжи), США
Посмотреть эту публикацию в Instagram
10. Камилла Джорджи (теннис), Италия
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь.
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости