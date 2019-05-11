21:08 11 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Каролина Костнер

Топ-10 самых горячих и красивых спортсменок мира

© AFP 2019 / ROBERTO SCHMIDT
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (136)
45 0 0

Понятия красота и спорт в наши дни неразделимы. Невозможно себе представить иначе, глядя на фото самых ярких спортсменок, которых выделили итальянские СМИ.

Итальянцы заглядываются на девичью красоту в спорте. Недавно издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. В этот топ-10 попали четыре итальянки, по две американки и россиянки, а также по одной представительнице Хорватии и Канады.

Многие девушки могли бы стать моделями, но они выбрали спорт - и не прогадали.

 1. Федерика Пеллегрини (плавание), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Federica Pellegrini (@kikkafede88)

2. Антония Мишура (баскетбол), Хорватия

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @antonijamisura

3. Доротея Вирер (биатлон), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROTHEA WIERER (@dorothea_wierer)

4. Мария Шрапова (теннис), Россия

Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь. Читать далее: https://ru.sputnik.md/trend/instagram_news/
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

5. Эжени Бушар (теннис), Канада

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

6. Каролина Костнер (фигурное катание), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Carolina Kostner (@mskostner)

7.  Дарья Клишина (легкая атлетика), Россия

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The official Darya Klishina (@dariaklishina)

8. Алекс Морган (футбол), США

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)

9. Линдси Вонн (горные лыжи), США

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

10. Камилла Джорджи (теннис), Италия

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🎀Camila Giorgi🎀 (@camila_giorgi_official)

Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (136)

По теме

Модель, сыгравшая дочь молдавского князя, "бомбит" Сеть откровенными фото
Самая красивая преступница Китая сдалась полиции, ее фото взбудоражили сеть
Теги:
спорт, спортсменки, девушки, фото
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая 2019
Грандиозный концерт 9 мая: песни Победы, тысячи зрителей и праздничный салют
Простые законы физики на практике творят чудеса - удивительное видео
День Победы
Из памяти не стереть: почему празднование Дня Победы важно для Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться