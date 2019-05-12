Как в песне - сборная России по хоккею разгромила австрийцев со счетом 5:0

Сборная России по хоккею обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира в Словакии.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Встреча группы В в Братиславе завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Евгений Дадонов (13-я, 41-я минуты), Никита Кучеров (35-я), Иван Телегин (35-я) и Илья Ковальчук (45-я).

Матч пропустил защитник сборной Австрии Патрик Петер из-за дисквалификации, которую он получил в матче с командой Латвии в субботу (2:5) за удар соперника в голову. Комиссия Международной федерации хоккея посчитала его действия опасными.

В российской сборной матч пропустили форвард Сергей Плотников, его заменил Иван Телегин. В первом матче сборная России нанесла поражение команде Норвегии со счетом 5:2.

В следующем матче российская команда 13 мая встретится со сборной Чехии.

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