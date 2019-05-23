Российские хоккеисты обыграли американцев и вышли в полуфинал ЧМ

Победа была одержана в упорной борьбе с минимальным преимуществом.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал чемпионата мира в Словакии, обыграв в матче 1/4 финала команду США.

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).

У победителей шайбы забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (16), Кирилл Капризов (42) и Михаил Григоренко (48). У американцев отличились Брэд Скжей (23), Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дебринкэт (58).

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