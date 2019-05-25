Российские хоккеисты, после проигрыша финнам, поборются за бронзу ЧМ

Судьбу матча решила одна единственная шайба, но она была как минимум на вес серебра.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, в составе которых шайбу на 51-й минуте забросил Марко Анттила.

Позже в субботу во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

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