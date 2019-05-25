Хоккей: Канада будет бороться за золото ЧМ, Чехия - за бронзу с Россией

Родоначальники игры с шайбой выиграли у своих соперников за явным преимуществом.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Чехии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира, проходящего в Словакии.

© Sputnik / Григорий Сысоев Российские хоккеисты, после проигрыша финнам, поборются за бронзу ЧМ

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу "Кленовых листьев". У победителей шайбы забросили Марк Стоун (6-я минута), Дарнелл Нёрс (21) , Пьер-Люк Дюбуа (26), Кайл Террис (47) и Тома Шабо (54). В составе чехов гол забил Томаш Зогорна (54).

В воскресенье сборная Канады в финале чемпионата мира сыграет с командой Финляндии, победившей в полуфинале сборную России со счетом 1:0. Перед финалом в матче за бронзу встретятся команды России и Чехии.

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