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Россия - Чехия. Матч за 3-е место

Многотрудная бронза: хоккеисты сборной России стали третьими призерами ЧМ

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Победа пришла после игры, длившейся около двух с половиной часов, и завершившейся серией буллитов.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии, обыграв команду Чехии в матче за третье место.

Хоккей. Чемпионат мира. Матч Канада - Чехия
© Sputnik / Андре Рингетт/HHOF-IIHF Images/POOL
Хоккей: Канада будет бороться за золото ЧМ, Чехия - за бронзу с Россией

Встреча, прошедшая в Братиславе в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у россиян отличились Михаил Григоренко (13-я минута) и Артем Анисимов (21).

У чехов шайбы забросили Михал Ржепик (14) и Доминик Кубалик (19).

В дополнительное команды голов не забили.

Победный буллит реализовал Никита Гусев.

Сборная России в пятый раз в истории чемпионатов мира заняла третье место.

В финале чемпионата мира позже в воскресенье сыграют команды Канады и Финляндии.

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