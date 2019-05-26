Многотрудная бронза: хоккеисты сборной России стали третьими призерами ЧМ

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии, обыграв команду Чехии в матче за третье место.
Встреча, прошедшая в Братиславе в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у россиян отличились Михаил Григоренко (13-я минута) и Артем Анисимов (21).
У чехов шайбы забросили Михал Ржепик (14) и Доминик Кубалик (19).
В дополнительное команды голов не забили.
Победный буллит реализовал Никита Гусев.
Сборная России в пятый раз в истории чемпионатов мира заняла третье место.
В финале чемпионата мира позже в воскресенье сыграют команды Канады и Финляндии.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK