Победителями ЧМ-2019 стали хоккеисты Финляндии

КИШИНЕВ 26 мая - Sputnik. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира в Словакии.
Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу финнов, в составе которых отличились Марко Анттила (23, 43) и Харри Песонен (56). У канадцев шайбу забросил Ши Теодор (11).
Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золото чемпионата мира.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK