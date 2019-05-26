Победителями ЧМ-2019 стали хоккеисты Финляндии

Для сборной Суоми это третий высший титул.

КИШИНЕВ 26 мая - Sputnik. Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира в Словакии.

Встреча в Братиславе завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу финнов, в составе которых отличились Марко Анттила (23, 43) и Харри Песонен (56). У канадцев шайбу забросил Ши Теодор (11).

Сборная Финляндии в третий раз в истории завоевала золото чемпионата мира.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK