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Футбольный мяч

УЕФА обязал футбольные клубы играть в Косово, если их сведет жребий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Молдавские футбольные команды будут обязаны ездить в Косово, если по жребию им выпадет играть с соперником из этого региона.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Исполнительный комитет УЕФА обязал проводить выездные матчи в Косово команды всех стран, не признавших независимость этого региона. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Исполком УЕФА принял соответствующее решение о политике проведения футбольных матчей на встрече, прошедшей 29 мая в Баку.

"Команды, которые не могут принять клубы или национальные команды из Косово на своей территории, могут попросить организовать домашний матч на нейтральном поле. Однако, они обязаны согласиться играть выездные матчи в Косово", - говорится в сообщении УЕФА

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

"В случае отказа отправляться в Косово, если в результате жеребьевки клубу выпал поединок с соперником из этого региона, командам засчитают поражение", - пояснил президент УЕФА Александр Чеферин.

Молдова, как и Россия, входит в список стран, не признавших независимость Косово.

Именно по причине того, "что, в соответствии с местным законодательством, невозможно допустить въезда граждан Косово на территорию РМ", Молдова ранее потеряла право провести в июле в Кишиневе молодежное и юниорское первенство Европы по тяжелой атлетике.  В итоге соревнования перенесли в Бухарест, а дату проведения изменили на 17 – 27 октября.

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