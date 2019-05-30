УЕФА обязал футбольные клубы играть в Косово, если их сведет жребий

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Исполнительный комитет УЕФА обязал проводить выездные матчи в Косово команды всех стран, не признавших независимость этого региона. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.
Исполком УЕФА принял соответствующее решение о политике проведения футбольных матчей на встрече, прошедшей 29 мая в Баку.
"Команды, которые не могут принять клубы или национальные команды из Косово на своей территории, могут попросить организовать домашний матч на нейтральном поле. Однако, они обязаны согласиться играть выездные матчи в Косово", - говорится в сообщении УЕФА.
Речь идет о всех турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.
"В случае отказа отправляться в Косово, если в результате жеребьевки клубу выпал поединок с соперником из этого региона, командам засчитают поражение", - пояснил президент УЕФА Александр Чеферин.
Молдова, как и Россия, входит в список стран, не признавших независимость Косово.
Именно по причине того, "что, в соответствии с местным законодательством, невозможно допустить въезда граждан Косово на территорию РМ", Молдова ранее потеряла право провести в июле в Кишиневе молодежное и юниорское первенство Европы по тяжелой атлетике. В итоге соревнования перенесли в Бухарест, а дату проведения изменили на 17 – 27 октября.
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