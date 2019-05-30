Албот в третий раунд Ролан Гаррос не прошел

Поединок с соперником из Германии продолжался более трех часов и завершился не в пользу молдавского спортсмена.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (40 место в рейтинге АТР) уступил в четверг немцу Жану-Леннару Струффу (45 место в рейтинге АТР) во втором круге проходящего во Франции турнира Ролан Гаррос.

Матч продолжался 3 час 14 минут, соперник нашего спортсмена победил 7:6 (7:2), 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:2.

На Ролан Гаррос Албот впервые пробился в основную сетку в 2016 году. В первом круге он проиграл французу Бенуа Паре.

Годом позже Албот уступил в первом круге этого турнира.

А вот в 2018 году он провел на Ролан Гаррос два пятисетовых поединка, проиграв во втором раунде основной сетки бойснийцу Дамиру Джумхуру.

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, и первый отечественный теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете.

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