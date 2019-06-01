Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

В УЕФА сообщили, что европейская футбольная общественность глубоко опечалена новостью о том, что Хосе Антонио Рейес скончался 1 июня.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Финальный матч Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"УЕФА подтверждает, что память Хосе Антонио Рейеса почтут минутой молчания на финальном матче Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", - говорится в сообщении.

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8 — UEFA (@UEFA) 1 June 2019

​"УЕФА и европейская футбольная общественность глубоко опечалены ужасными новостями о том, что Хосе Антонио Рейес скончался сегодня, и я хотел бы выразить мои искренние соболезнования его семье и близким, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - У него была блестящая карьера, он выиграл множество трофеев в составе различных клубов, и я шокирован и опечален тем, что его жизнь так трагически оборвалась".

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Рейес погиб в Испании в результате ДТП в субботу утром. Рейес - единственный игрок, пять раз побеждавший в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Он трижды завоевал титул в составе "Севильи" (в 2014, 2015 и 2016 годах), дважды - в составе мадридского "Атлетико" (2010, 2012).

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде в субботу, начало игры - в 22.00.

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