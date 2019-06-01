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"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов - фото

© AFP 2019 / JAVIER SORIANO
Спорт
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Английские клубы определили между собой обладателя титула победителя Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. ФК "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Мадриде.

Финал начался с минуты молчания в память о бывшем футболисте сборной Испании Хосе Антонио Рейесе. Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Рейес погиб в Испании в результате ДТП в субботу утром. Рейес - единственный игрок, пять раз побеждавший в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Он трижды завоевал титул в составе "Севильи" (в 2014, 2015 и 2016 годах), дважды - в составе мадридского "Атлетико" (2010, 2012).

Что касается самой встречи, то уже на первой минуте поединка мяч попал в руку находившемуся в своей штрафной Муссе Сиссоко, за что арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма", который успешно реализовал Мохаммед Салах - 1:0.

По ходу первого тайма на поле успела выбежать женщина в купальнике, которую стюардам удалось остановить лишь в районе центрального круга.

© AFP 2019 / OSCAR DEL POZO
Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"

Во втором тайме "шпоры" продолжили искать подходы к воротам соперника, пытаясь отыграться, но на 87-й минуте получили второй гол в свои ворота. Отличился вышедший на 58-й минуте на замену Дивок Ориги - 2:0.

  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / JAVIER SORIANO
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / OSCAR DEL POZO
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / JAVIER SORIANO
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / BEN STANSALL
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / JAVIER SORIANO
  • Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем
    Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
    © AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
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© AFP 2019 / JAVIER SORIANO
Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"

В этом году впервые в истории финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы представляли одну страну. Ранее два других клуба с Туманного Альбиона, лондонские "Челси" и "Арсенал" разыграли между собой главный трофей Лиги Европы. "Челси" безоговорочно победил со счетом 4:1.

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