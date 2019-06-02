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Олимпийские кольца

Глава ОКР: Россия примет участие в Олимпиаде-2020

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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СМИ сообщили, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года, однако руководитель Олимпийского комитета РФ исключил эту возможность.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Российская команда примет участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом заявил глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, комментируя публикацию в СМИ о якобы возможном отстранении РФ от этих соревнований, сообщает РИА Новости.

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Ранее британская газета The Sunday Times написала, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года. По данным издания, такое решение может быть принято из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Поздняков отметил, что руководствуется официальной позицией Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций. По его словам, возможные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияют на допуск всей российской команды.

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"Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не коллективной", — сказал он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил РИА Новости, что Россия должна действовать максимально открыто в случае возможных обвинений в использовании ее спортсменами допинга в преддверии ОИ-2020.

По его мнению, в подобных ситуациях надо действовать максимально открыто, ничего не скрывая, подчеркивая, что любые применения допинга или сокрытие его применения для России неприемлемы. Морозов напомнил, что РФ уже не раз демонстрировала такой подход.

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"А отстранять Россию от Олимпиады - это абсурд, который просто девальвирует сам соревновательный дух Олимпиады", - подчеркнул сенатор.

Всемирное антидопинговое агентство
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил в части доступности спортсмена. На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет.

По утверждению The Sun, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

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