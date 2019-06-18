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Мишель Платини на церемонии предварительной жеребьевки , иллюстративное фото

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции

© Sputnik / Сергей Гунеев
Спорт
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Платини подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили во вторник западные СМИ.

© Ruptly
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Платини взяли под стражу в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере, где он давал показания в рамках расследования дела о коррупции при выборах страны-организатора чемпионата мира-2022, победителем которых стал Катар.

Выборы страны-хозяйки ЧМ-2022 прошли в декабре 2010.  Помимо Катара на проведение чемпионата мира — 2022 претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Однако к последнему туру остались только две заявки: от Катара и американцев.

Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015-года.

В октябре арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. В декабре чиновник был дисквалифицирован на 8 лет, однако в мае 2016 года этот срок сократили вдвое.

В августе прошлого года Международная федерация футбола внесла изменения в кодекс этики. В нем исчезло слово "коррупция", но появился новый вид нарушения – "диффамация", что означает распространение порочащих сведений.

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