Гацкан продлил контракт с ФК "Ростов"

Молдавский футболист защищает цвета российского клуба с 2008 года. В составе желто-синих он провел 314 матчей, забил 24 гола.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Молдавский полузащитник Александр Гацкан на год продлил контракт с ФК "Ростов". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российской команды.

"Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что капитан команды Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом" на один год", - сказано в сообщении.

Уроженец Кишинева, Александр Гацкан начинал футбольную карьеру в клубе "Униспорт-Авто". После хорошего сезона в Молдове его заметили и пригласили в московский "Спартак". Позже он отправился выступать за казанский "Рубин". А вскоре он оказался в "Ростове", куда попал уже опытным футболистом и на протяжении многих лет является капитаном команды и важным игроком основного состава.

Полузащитник представляет ростовчан с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола.

Летом прошлого года руководство клуба и болельщики признали нашего земляка легендой и символом "Ростова".

В 2015 году Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове. Осенью 2018-го он завершил карьеру в национальной сборной, сосредоточившись на выступлениях за клуб.

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