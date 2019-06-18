22:58 18 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.69
Поиск
Футбол. РФПЛ. Матч Ростов - ЦСКА

Гацкан продлил контракт с ФК "Ростов"

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Спорт
Получить короткую ссылку
37 0 0

Молдавский футболист защищает цвета российского клуба с 2008 года. В составе желто-синих он провел 314 матчей, забил 24 гола.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Молдавский полузащитник Александр Гацкан на год продлил контракт с ФК "Ростов". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российской команды.

"Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что капитан команды Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом" на один год", - сказано в сообщении. 

Уроженец Кишинева, Александр Гацкан начинал футбольную карьеру в клубе "Униспорт-Авто". После хорошего сезона в Молдове его заметили и пригласили в московский "Спартак". Позже он отправился выступать за казанский "Рубин". А вскоре он оказался в "Ростове", куда попал уже опытным футболистом и на протяжении многих лет является капитаном команды и важным игроком основного состава. 

Полузащитник представляет ростовчан с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола.

Летом прошлого года руководство клуба и болельщики признали нашего земляка легендой и символом "Ростова". 

В 2015 году Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове. Осенью 2018-го он завершил карьеру в национальной сборной, сосредоточившись на выступлениях за клуб.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Гацкан – лучший футболист "Ростова" и Молдовы
Гацкан поздравил с Новым годом в стиле президента России
Гацкан рассказал о Лиге наций, сборной Молдовы и "Ростове"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Эверест - по склонам среди призраков сгинувших горновосходителей - фото
Депутат социалист рассказал о назначении нового директора СИБ.
Депутат-социалист рассказал о назначении нового директора СИБ - видео
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться