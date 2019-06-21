В Минске стартовали Европейские игры - видео

В рамках соревнований будут разыграны 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Церемония открытия вторых Европейских игр началась в пятницу в Минске.

Церемония проходит на стадионе "Динамо".

Европейские игры пройдут в столице Беларуси с 21-30 июня.

На церемонии открытия Европейских игр, присутствует президент Молдовы Игорь Додон. Глава республики находится на трибуне для почётных гостей.

На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске с 21 по 30 июня, планируется разыграть около 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В них примут участие более 4 тысяч спортсменов, тренеров и персонала, а также около 30 тысяч иностранных болельщиков.

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