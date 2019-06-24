Бойцу UFC понадобилось всего 9 секунд, чтобы нокаутировать соперника - видео

Этот резкий нокаут стал вторым самым быстрым в истории тяжелого дивизиона UFC, лишь на секунду отстав от мирового рекорда по скоростному нокауту

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. На турнире UFC Fight Night 153 в Гринвиле боец тяжелого веса Жаирзиньо Розенструйк из Бразилии провел один из самых быстрых нокаутов в истории спорта.

Хронометраж ролика всего 30 секунд. На видео запаечатлено, что 31-летний боец уложился в 9 секунд.

Он вышел на бой против американский тяжеловеса Аллена Кроудера, который на порядок мощнее его самого. Но Розенструйк не струсил и отправил соперника в нокаут.

Публика даже не успела понять, что произошло на ринге.

Этот нокаут стал вторым самым быстрым в истории тяжелого дивизиона UFC. Лидерство в данной категории принадлежит Дону Фраю, одержавшему победу над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло 8 секунд.

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