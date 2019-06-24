Бойцу UFC понадобилось всего 9 секунд, чтобы нокаутировать соперника - видео

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. На турнире UFC Fight Night 153 в Гринвиле боец тяжелого веса Жаирзиньо Розенструйк из Бразилии провел один из самых быстрых нокаутов в истории спорта.
JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949— UFC Europe (@UFCEurope) 22 июня 2019 г.
Хронометраж ролика всего 30 секунд. На видео запаечатлено, что 31-летний боец уложился в 9 секунд.
Он вышел на бой против американский тяжеловеса Аллена Кроудера, который на порядок мощнее его самого. Но Розенструйк не струсил и отправил соперника в нокаут.
Публика даже не успела понять, что произошло на ринге.
Этот нокаут стал вторым самым быстрым в истории тяжелого дивизиона UFC. Лидерство в данной категории принадлежит Дону Фраю, одержавшему победу над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло 8 секунд.
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