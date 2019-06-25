Чужие доходы: Неймар согласился на контракт с "Барселоной" с понижением зарплаты

Неймар настолько хочет вернуться в "Барселону", что сразу принял все условия.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар принял предложение "Барселоны" подписать контракт сроком на пять лет, по условиям которого форвард будет получать зарплату на треть меньше, чем во французском клубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на sport.es.

Как отмечается, Неймар настолько хочет вернуться в "Барселону", что сразу принял условия.

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По новому контракту он будет получать около 24 миллионов евро за сезон, тогда как сейчас его годовая зарплата составляет 36,8 миллиона. Также 27-летний футболист согласился отозвать иск к "Барселоне", в котором он требовал выплату бонуса в размере 26 миллионов евро за прошлое продление контракта с каталонским клубом.

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Представители Неймара выкупили его контракт у испанской "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в "ПСЖ". На текущей неделе издание Le Parisien сообщило, что французский клуб готов отпустить форварда как минимум за 300 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Неймар, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, провел 28 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и забил 23 гола. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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