Андрей Перпелица уступил бронзу Европейских игр россиянину Ахмеду Чакаеву

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Молдавский борец неудачно начал поединок, а попытка наверстать упущенное успехом не увенчалась - победада соперника по очкам со счетом 8-5.

До сих пор в копилке молдавской команды три награды - серебро и две бронзы.

Лучшего результата добилась Сабина Артемчук (вес до 60 килограммов), которая сражалась за титул чемпионки, но уступила в финале белоруске Вере Гореликовой (0:1), завоевав первое серебро молдавских спортсменов на этих Играх.

Две бронзы - в активе отечественных самбистов. Дебютную для команды награду в первый же день соревнований завоевал Денис Таки (вес до 100 килограммов). В схватке за награду он оказался сильнее украинца Андрея Болобана.

C украинской спортсменкой оспаривала бронзу и Паулина Ешану (вес до 52 килограммов). В итоге по техническим очкам молдавская самбистка выиграла у Марии Буек.

Таким образом, по числу наград молдавская команда всего за два соревновательных дня повторила свой результат, показанный на первых Европейских играх.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят II Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов.

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