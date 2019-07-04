Опубликован первый трейлер фильма о Льве Яшине - видео

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В Сети появился первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Видео разместили в YouTube.

Фильм расскажет о событиях, которые произошли после чемпионата мира по футболу 1962 года, проходившего в Чили. Тогда многие обвиняли голкипера Льва Яшина в неудачном выступлении сборной.

Главную роль футболиста и вратаря сборной СССР Льва Яшина исполнил Александр Фокин. В картине также снялись Алексей Гуськов, Евгений Дятлов, Ян Цапник и другие.

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Съемки фильма начались еще в 2015 году, но из-за проблем с финансированием выход постоянно откладывали. Сейчас создатели объявили, что "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" премьера будет в 2019 году.

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