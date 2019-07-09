Болельщики на футболе: чем эмоции женщин отличаются от мужских

В последние годы ученые всерьез заинтересовались тем, как спорт влияет на здоровье не только самих профессиональных атлетов, но и на состояние и самочувствие фанатов.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Проигранные футбольные матчи сильнее расстраивают мужчин, чем женщин, однако фанатки сильнее волнуются и чаще чувствуют себя несчастными перед началом игры, когда ее исход сложно предугадать. Об этом пишут российские исследователи в Journal of Happiness Studies.

"Футбол – это индустрия развлечений. Поэтому очень важно понимать, что вызывает позитивные эмоции болельщиков. Анализ эмоций на основе фотографий позволит объективно понять, какое зрелище они хотят увидеть. Мы считаем, что мониторинг эмоций болельщиков может стать основой для новой аналитики в футболе", — рассказывает Юлия Найденова, младший научный сотрудник НИУ ВШЭ.

В последние годы ученые всерьез заинтересовались тем, как спорт влияет не только на здоровье самих профессиональных атлетов, но и болельщиков, переживающих за них на трибунах и на диванах дома. К примеру, несколько лет назад медики заметили, что число сердечных приступов и вызовов "скорой помощи" выросло в несколько раз во время одного из последних чемпионатов мира по футболу.

Найденова и ее коллеги провели одно из первых подобных исследований среди большого числа футбольных болельщиков и болельщиц, поддерживающих российские футбольные клубы. Ученых интересовало то, как походы на стадион влияли на настроение фанатов и их удовлетворенность жизнью.

Для получения ответа на этот вопрос ученые собрали и проанализировали примерно 10 тысяч фотографий, опубликованных на официальных ресурсах пяти команд РПЛ, которые больше всего уделяли внимания своему продвижению в сети. В их число попали питерский Зенит, казанский Рубин и три московских клуба – Спартак, ЦСКА и Динамо.

Полученные наборы эмоций ученые сопоставили с тем, в какой момент игры были получены фотографии, как играли команды, в том числе уровень владения мячом и прочие статистические показатели, как менялся "букет" переживаний по ходу матча и как фанаты реагировали на его окончательный результат.

Эти сравнения раскрыли несколько интересных трендов и подтвердили несколько расхожих представлений о болельщиках.

К примеру, ученые ожидаемым образом показали, что фанаты более успешных команд, таких как Спартак, гораздо чаще испытывают позитивные эмоции, чем болельщики менее удачливых клубов, подобных "Динамо", регулярно занимающих последние строчки в турнирной таблице и вылетающих из чемпионата.

Вдобавок, мужчины оказались более эмоциональными болельщиками, чем женщины – они в среднем радовались победам сильнее и переживали после поражений заметно больше, чем фанатки. К тому же, их очень сильно радовали красные карточки, выданные игрокам гостевого клуба, что было совершенно не характерно для представительниц слабого пола.

С другой стороны, женщины больше переживали за результат игр, исход которых не был предопределен, тогда как мужчины особо не волновались на этот счет и больше радовались, если их команде удавалось победить в упорной и непредсказуемой борьбе.

Эту методику, как предполагают исследователи, можно применять не только для анализа поведения футбольных фанатов, но и болельщиков, интересующихся другими видами спорта, а также людей на других коллективных мероприятиях.

Подобные наблюдения помогут не только сделать "нормальных" фанатов более счастливыми, но и позволят охране стадионов быстро находить провокаторов и хулиганов и предотвращать неприятные инциденты.

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