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Матч Сперанца - Нефтчи

Тренер «Нефтчи» о победе над "Сперанцей": мы еще не прошли в следующий этап

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Наставник гостей рассказал, с какими трудностями столкнулась его команда в игре первого квалификационного раунда Лиги Европы.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. По итогам матча многим может показаться, что игра для нас выдалась легкой, но это не так, мы с трудом добились победы, заявил главный тренер азербайджанского ФК "Нефтчи" Роберто Бордин на послематчевой пресс-конференции в четверг.

Роберто Бордин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Роберто Бордин

Встреча с ниспоренской ФК "Сперанца"в рамках первого раунда квалификации в основную сетку Лиги Европы УЕФА состоялась 11 июля на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Гости выиграли со счетом 3:0, голы забили Эмин Махмудов, Жозеф Монроз и Рахман Гаджиев.

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги матча "Сперанца" - "Нефтчи" на кишиневском поле: трансляция завершена

"Поле было не в лучшем состоянии, но мы пытались любыми путями контролировать мяч. В первом тайме мы неплохо поработали, и соперники из ФК "Сперанца" сумели нанести всего один удар в створ наших ворот", - отметил Бордин.

Он подчеркнул, что результат его очень радует, он достигнут благодаря высокой мотивации игроков.

По словам Бордина, выделить кого-то из азербайджанских футболистов нельзя, так как все сыграли хорошо и четко выполняли указания тренерского штаба.

"Было бы большой глупостью считать, что мы уже прошли дальше. Важно не терять концентрацию. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к ответной игре. Мы должны подобрать правильную тактику", - уточнил итальянский специалист.

Второй матч двухраундового поединка запланирован на 18 июля в Баку.

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