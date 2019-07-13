Румынка Симона Халеп разнесла Серену Уильямс в финале "Уимблдона"

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В финале "Уимблдона" румынка Симона Халеп за 56 минут обыграла американку Серену Уильямс, отдав ей четыре гейма, и выиграла второй "Шлем".
🏆 @Simona_Halep 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/RdUFeQwRwb— Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2019 г.
The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL— Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2019 г.
По окнончанию игры Халеп сделала первые заявления, отметив, что она исполнила мечту матери - сыграть в финале Уимблдона.
"Для меня это была самая лучшая игра. Я вышла на поле и отдала все силы. Это что-то особенное, я никогда не забуду эту игру. Моя мама мечтала, чтобы я сыграла в финале Уимблдона. Когда мне исполнилось 12 лет, я сказала себе, что если я играю в теннис, то должна играть в финале Уимблдона", - призналась чемпионка.
Халеп лишь один раз побеждала Уильямс — на групповом этапе Итогового турнира WTA в 2014 году. Однако в отдельно взятом матче все может измениться. На этом Уимблдоне румынка действовала уверенно и обыграла таких непростых соперниц, как Виктория Азаренко, Элина Свитолина и 15-летняя сенсация турнира Кори Гауфф.
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