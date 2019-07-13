Румынка Симона Халеп разнесла Серену Уильямс в финале "Уимблдона"

Халеп лишь один раз побеждала Уильямс — на групповом этапе Итогового турнира WTA в 2014 году.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В финале "Уимблдона" румынка Симона Халеп за 56 минут обыграла американку Серену Уильямс, отдав ей четыре гейма, и выиграла второй "Шлем".

​По окнончанию игры Халеп сделала первые заявления, отметив, что она исполнила мечту матери - сыграть в финале Уимблдона.

"Для меня это была самая лучшая игра. Я вышла на поле и отдала все силы. Это что-то особенное, я никогда не забуду эту игру. Моя мама мечтала, чтобы я сыграла в финале Уимблдона. Когда мне исполнилось 12 лет, я сказала себе, что если я играю в теннис, то должна играть в финале Уимблдона", - призналась чемпионка.

Халеп лишь один раз побеждала Уильямс — на групповом этапе Итогового турнира WTA в 2014 году. Однако в отдельно взятом матче все может измениться. На этом Уимблдоне румынка действовала уверенно и обыграла таких непростых соперниц, как Виктория Азаренко, Элина Свитолина и 15-летняя сенсация турнира Кори Гауфф.

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