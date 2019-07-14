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Xenia Deli

Модель Ксения Дели разместила в Instagram откровенное видео

© Photo: Insatgram / Xenia Deli
Спорт
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (138)
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Модель из Молдовы Ксения Дели, которая недавно стала мамой красивой малышки, пришла в форму после родов. Ролик и фото с новой внешностью девушка выложила в социальные сети.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Несколько дней назад уроженка Молдовы, известная модель Ксения Дели разместила н, на своей странице в Instagram короткое видео в бикини. Девушка заявила, что восстановила свои формы после рождения дочери, передает Sputnik.md

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Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli)

Дели подчеркнула, что сейчас она выглядит еще лучше, так как она молодая и карсивая мать.

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"Я снова в своем бикини, но я все еще усердно работаю над некоторыми изъянами. Ваше тело претерпит множество изменений после беременности. Но самой большой переменной станет ваше красивое превращение из женщины в мать. У меня сейчас появилась еще одна мотивация стать лучше. Продолжаю работать над собой умственно, духовно и физически", -написала модель в своем аккаунте в Instagram. 

Подписчики Дели одарили ее комплиментами, а многие девушки попросили совета, как быстро прийти в форму после родов.

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (138)
Теги:
Ксения Дели, секси, бикини, девушки


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