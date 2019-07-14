Модель Ксения Дели разместила в Instagram откровенное видео

Модель из Молдовы Ксения Дели, которая недавно стала мамой красивой малышки, пришла в форму после родов. Ролик и фото с новой внешностью девушка выложила в социальные сети.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Несколько дней назад уроженка Молдовы, известная модель Ксения Дели разместила н, на своей странице в Instagram короткое видео в бикини. Девушка заявила, что восстановила свои формы после рождения дочери, передает Sputnik.md

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 1 Июл 2019 в 11:22 PDT

Дели подчеркнула, что сейчас она выглядит еще лучше, так как она молодая и карсивая мать.

Девушки топлесс: вызывающая красота - фотолента>>>

"Я снова в своем бикини, но я все еще усердно работаю над некоторыми изъянами. Ваше тело претерпит множество изменений после беременности. Но самой большой переменной станет ваше красивое превращение из женщины в мать. У меня сейчас появилась еще одна мотивация стать лучше. Продолжаю работать над собой умственно, духовно и физически", -написала модель в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики Дели одарили ее комплиментами, а многие девушки попросили совета, как быстро прийти в форму после родов.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости