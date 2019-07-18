Лига Европы лишилась всех молдавских клубов, счет дня 1-9 не в нашу пользу

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Задача преодолеть первый квалификационный раунд казалась возможной для хынчештского "Петрокуба", который "привез" с Кипра поражение с минимальным счетом. Увы, дома счет повторился - 1-0 в пользу "АЕК" Ларнака.
"Милсами" из Оргеева в первом поединке в Бухаресте тоже не "нахватал по полной программе" - пристойное 0-2. Но не с кем нибудь, а со "Стяуа". В повторном матче наверстать упущенное не удалось, румынский клуб опять одержал победу со счетом 2-1.
У ниспоренской "Сперанцы" после домашнего 0-3 с бакинским "Нефтчи" надежд на общий успех практически не оставалось. На выезде получилось еще хуже - удручающий разгром "за явным преимуществом" - 6-0.
Таким образом, свои сегодняшние матчи наши клубы проиграли с общим счетом 1-9.
Во вторник выбыл из Лиги чемпионов тираспольский "Шериф", проиграв по сумме двух матчей с общим счетом 3-4 тбилисскому "Сабуртало".
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