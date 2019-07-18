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Футбол. Лига Европы.

Лига Европы лишилась всех молдавских клубов, счет дня 1-9 не в нашу пользу

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Конечный результат во многом был предопределен тем, что неделю назад все наши команды дружно проиграли, пропустив 6 безответных голов.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Задача преодолеть первый квалификационный раунд казалась возможной для хынчештского "Петрокуба", который "привез" с Кипра поражение с минимальным счетом. Увы, дома счет повторился - 1-0 в пользу "АЕК" Ларнака.

Лига чемпионов
© Sputnik / Антон Денисов
Шериф не преодолел первую ступеньку квалификации в Лигу чемпионов

"Милсами" из Оргеева в первом поединке в Бухаресте тоже не "нахватал по полной программе" - пристойное 0-2. Но не с кем нибудь, а со "Стяуа". В повторном матче наверстать упущенное не удалось, румынский клуб опять одержал победу со счетом 2-1.

У ниспоренской "Сперанцы" после домашнего 0-3 с бакинским "Нефтчи" надежд на общий успех практически не оставалось. На выезде получилось еще хуже - удручающий разгром "за явным преимуществом" - 6-0.

Таким образом, свои сегодняшние матчи наши клубы проиграли с общим счетом 1-9.

Матч Нефтчи - Сперанца
© Sputnik /
Матч "Нефтчи" - "Сперанца"

Во вторник выбыл из Лиги чемпионов тираспольский "Шериф", проиграв по сумме двух матчей с общим счетом 3-4 тбилисскому "Сабуртало".

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