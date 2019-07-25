В Лиге Европы "Шериф" начал с выездной победы

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Во второй отборочный раунд Лиги Европы "осы" попали, согласно регламенту УЕФА, после неудачи в отборе Лиги чемпионов.
Получив в соперники тиранскую "Партизани", тираспольчане сумели решить первый акт двухматчевого плей-офф в свою пользу.
Они выиграли на стадионе "Сельман Стермази" с минимальным счетом 1-0, благодаря голу забитому Тамбе в середине первого тайма.
Поскольку второй поединок "Шериф сыграет дома", у него хорошие шансы на общую победу.
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