Гонщик Шумахер идет на поправку и следит за каждыми соревнованиями "Формулы-1"

Шумахер в конце декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер делает заметные успехи в восстановлении после тяжелой травмы головы, сообщил президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи Жан Тодт.

По словам Тодта, вместе с которым Шумахер работал в "Феррари", немец "делает успехи в своем выздоровлении". Также Тодт рассказал, что Шумахер любит смотреть "Формулу-1" по телевизору.

"Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я смотрел гонку вместе с Михаэлем в его доме в Швейцарии. Он в хороших руках, и о нем хорошо заботятся в его доме. Он не сдается и продолжает сражаться", – сказал Тодт, которого цитирует Daily Mail.

"Конечно, наша дружба не может быть такой же, как раньше, просто потому, что больше нет такого же общения, как раньше. Только позитивные мысли помогают ему. Я и вся его семья мыслим позитивно, несмотря на обстоятельства", – добавил Тодт.

Шумахер в конце декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

В феврале 2019 года СМИ сообщили, что немецкий гонщик и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, где провели зимние каникулы, отметив Рождество, Новый год и день рождения Шумахера, которому 3 января исполнилось 50 лет.

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