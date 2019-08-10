Кокорин и Мамаев сыграли в команде колонии в футбол и... победили клуб ПФЛ

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Команда исправительной колонии №4 "Золотой лев" в Белгородской области в составе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым обыграла местный клуб "Салют" со счетом 4:2, пишет РИА Новости.

Кокорин и Мамаев отыграли два тайма по 20 минут без замен. Мамаев открыл счет и в общей сложности забил три гола - один в первом тайме и два во втором. Кокорин отличился лишь однажды во втором тайме.

Однако именно Кокорин стал лучшим игроком встречи, Мамаев признан лучшим бомбардиром. Сам же форвард "Зенита" считает, что самым полезным футболистом должны были признать Мамаева.

Представитель колонии рассказал, что на матч аккредитовались 56 журналистов.

"Салют" выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (третий по рангу дивизион профессионального футбола России), в турнирной таблице группы "Центр" белгородский клуб занимает третье место среди 14 команд.

Преступление и наказание

В октябре 2018 года компания спортсменов сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

За две драки в центре Москвы Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины). Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее в Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Дата их рассмотрения пока неизвестна.

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