Боец UFC Саша Албу призналась, что поклонники шлют ей в директ непристойности

Женственность и яркая внешность принесли огромную популярность спортсменке, родившейся в Вулканештах, вот только не все поклонники соблюдают дистанцию.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Любители смешанных единоборств хорошо знакомы со спортивными достижениями Александры Албу, которая с успехом выступает в боях по системе UFC. На ринге Александра известна под прозвищем Stitch ("Стич"), в честь персонажа анимационного фильма, милого, но страшного в гневе создания. При росте в 160 сантиметров ее вес составляет всего 61 килограмм.

Однако не меньшую известность Александре принесли и победы другого рода. Соблазнительные формы, яркая внешность и мускулистая женственность Александры обеспечили ей толпы поклонников, а ее видео и фотоснимкам — миллионы просмотров в социальных сетях. "Хочу вызвать ее на поединок и тут же сдаться!" — пишут в комментариях мужчины под объявлением "Приглашаю на индивидуальные тренировки по миксфайту", хотя приглашают, вообще-то, девушек. И это самые безобидные вещи, которые присылают спортсменке фанаты-мужчины.

"Самая дичь, которую присылали в директ? Боюсь даже говорить. И органы свои присылают. Все присылают. Много дичи, но я стараюсь все не читать. Отвечаю только девушкам, которые иногда пишут, что я их мотивирую. Иногда спрашивают что-то про сгонку веса, я ведь в этом хорошо разбираюсь. Рада, что мои советы могут чем-то помочь", — призналась 29-летняя уроженка Молдовы в интервью Sport 24.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Albu (@stitchalbu) 28 Июн 2019 в 4:37 PDT

В Instagram Албу около 63 тысяч подписчиков, но она никогда не стремилась увеличить число фоловеров.

"Если бы я хотела больше подписчиков, то подключила бы, наверное, специальных людей, чтобы они занимались моим инстаграмом. Я же веду свой инстаграм сама и выкладываю то, что хочу. Могу подписывать фотографии, а могу не подписывать. Могу ставить хэштеги, а могу и не ставить. У меня в этом плане есть свобода", - сказала Албу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Albu (@stitchalbu) 15 Июн 2019 в 10:09 PDT

Саша Албу родилась 14 июля 1990 года в Вулканештах, на юге Молдовы, и уже в десятилетнем возрасте добилась, чтобы родители отдали ее в секцию карате. Ее первым тренером стал мастер спорта СССР по дзюдо Николай Казаны, воспитавший целую плеяду талантливых спортсменов.

Александра Албу не только сильная и красивая, но еще и умная (что в глазах некоторых слабых мужчин — досадный недостаток). В Москве она поступила в Российскую государственную академию интеллектуальной собственности. А еще успела завоевать немало спортивных титулов на международных стартах.

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